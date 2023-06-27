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Коммерсантъ FM
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Спрос на наличные в России стабилизировался

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Повышенных спрос на валюту, спровоцированный вооруженным мятежом ЧВК «Вагнер», быстро вернулся в норму. По данным ЦБ, в понедельник банки вернули ЦБ невостребованную валюту на 8,4 млрд руб. Напомним, суточный объем снятия наличных населением в пятницу, 23 июня, составил 105,3 млрд руб. Аналитики отмечают, что показатель изменения наличных денег в обращении довольно волатилен и часто вырастает накануне выходных, однако в минувшую пятницу он стал рекордным за последние месяцы. Предыдущий рекорд был зафиксирован в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации, а абсолютный максимум — в феврале, после начала СВО. 25 февраля 2022 года объем наличных в обращении вырос до 1,4 трлн руб.

Технически статистика ЦБ отражает весь объем наличных, выпущенных в обращение через кассы и банкоматы банков, однако эта сумма близка к величине снятия наличных населением и предприятиями, поскольку банки наполняют кассы в зависимости от спроса со стороны клиентов.

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