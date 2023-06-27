Однажды в Париже

В Париже завершилась Мужская неделя моды сезона весна-лето 2024. Дебют Фаррелла Уильямса для Louis Vuitton, пятилетие Кима Джонса в Dior Men, новая сенсуальность от Dries Van Noten, Loewe, Hermes. Главное о показах — в нашем материале.

Новое начало: первый показ Фаррелла Уильямса для Louis Vuitton

Самый ожидаемый дебют года и показ недели состоялся в первый же день парижских дефиле: Louis Vuitton собрали гостей на набережной у Музея Д`Орсэ. Здесь нас ждали круизные кораблики, которые отвезли всех на один из главных и старейших мостов города, Пон-Неф, в двух шагах от штаб-квартиры Louis Vuitton. На один вечер этот мост превратился в огромный золотой подиум в фирменную клетку дома.

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Фаррелл больше знаком миру как величайший композитор и музыкант, а не дизайнер (справедливости ради нужно признать, что его коллаборации с Chanel, Adidas и Moncler всегда раскупались в первые дни продаж). Его новая миссия — это задача со звездочкой. Фактически Уильямсу предстоит занять место своего друга Вирджила Абло, который сделал из мужского направления Louis Vuitton культовый лейбл. Фаррелл посвятил дебютную коллекцию своему товарищу и сделал ставку на масштаб продакшена — все присутствовавшие отметили уровень звука на шоу, который был сопоставим с музыкальными фестивалями (специально для шоу Уильямс записал несколько новых треков).

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В его коллекции под названием LoVers главный акцент сделан на удобные и практичные вещи: костюмы c шортами, деним, треники, бомберы, белые футболки и, конечно, аксессуары. Рыжие пакеты Louis Vuitton из телячьей кожи и узнаваемые издалека Speedy и Keepall в ярких и классических базовых оттенках. По подиуму у Уильямса прошлись несколько друзей: дизайнер Стефано Пилати, рэпер Pusha T и топ-модели Лия Кебеде и Анна Иверс — своеобразный знак, что большие бренды наконец-то идут в ногу со временем, где у дизайнерских идей нет строгого деления на мужское и женское. После показа праздник продолжился масштабным концертом, где Фаррелл спел вживую с Jay-Z, задавая планку для модных событий так высоко, что всем остается только гадать, каким будет его следующее шоу.

Юбилей Кима Джонса в Dior

Ким Джонс уже пять лет пишет новую историю мужского направления Dior. Свой юбилей он решил отметить масштабным шоу, где модели были спрятаны под подиумом и благодаря платформам то появлялись, то исчезали на глазах у зрителей. Коллекция была вдохновлена наследием креативных директоров женского направления дома — Ива Сен-Лорана, Марка Боана и Джанфранко Ферре. Главный акцент в ней сделан на твид, расшитые кристаллами рубашки, поло в неоновых оттенках и фирменный леопардовый принт Mitzah (названный в честь музы и соратницы Кристиана Диора Мицы Брекар). Аксессуары сезона — лоферы с лого CD, сумки Saddle размера XS и шапки в самых ярких оттенках, украшенные вязаными цветами.

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Больше кожи

Неделя моды пришлась на экстремальную жару в Париже, непременно связанную с климатическими изменениями в мире. Именно эти новые условия натолкнули креативного директора мужского направления Hermes Вероник Нишанян на мысль, что короткие шорты должны быть незаменимой частью формального мужского гардероба. Она предлагает носить их со строгими рубашками или майками без рукавов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Hermes весна-лето 2024

Hermes весна-лето 2024



Дрис Ван Нотен представил свое видение идеальных шорт в пайетках, которые можно сочетать с пиджаками свободного кроя из денима или шелковыми рубашками. А Ким Джонс для Dior Men и лауреат премии LVMH Масаюки Ино для своей марки Doublet, в свою очередь, представили шорты экстрамини из твида. Следующим летом оголять можно не только ноги, но и руки, спину или весь торс. Так, Джонатан Андерсон для Loewe и Луи Габриэль Нуши для LGN показали кожаные топы и комбинезоны с открытыми плечами, Симон Порт Жакмюс — блейзеры с открытой спиной.

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Зима летом

Климатические изменения — это не только экстремальная жара в летом, но и возможные заморозки или холодная весна. Летние коллекции приходят в продажу ранней весной, поэтому все больше дизайнеров дополняют их теплой одеждой. Например, Дрис Ван Нотен открыл показ в заброшенном лицее у Парка Монсо тренчем в пол карамельного оттенка, а потом представил целую серию пальто и ветровок из кашемира на холодное лето. Читосе Абе для Sacai продолжает свою коллаборацию с Carhartt и показала в садах института Пьера и Мари Кюри подборку тренчей и парок в бежевом и черных оттенках. За день до этого ее муж Юниши Абе для своего лейбла Kolor и вовсе посвятил всю коллекцию горным лыжам. Он представил на подиуме обилие ветровок с техническими креплениями, комбинезоны и вязаные футболки с цветочными узорами, как на свитерах у лыжников.

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Лидия Агеева