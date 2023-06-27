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В Кропоткине задержали поджигателя молельного дома

В Кропоткине задержали 53-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге молельного дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным ведомства, злоумышленник совершил данный поступок, исходя из своих религиозных побуждений.

Пожар произошел в здании, используемом организацией Евангельских христиан-баптистов. В результате происшествия дом был частично разрушен, огонь уничтожил тематическую литературу.

Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В случае доказательства вины подозреваемого в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Анастасия Донскова

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