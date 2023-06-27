Уральский бренд одежды 12storeez открыл магазин в Дубае

Бренд одежды из Екатеринбурга 12storeez открыл первый магазин в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщили в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) компании.

В пресс-службе 12storeez сообщили, что это первый магазин бренда за пределами СНГ. Подготовка к его открытию велась год. «Только сейчас понимаем, что это был настоящий вызов для всей команды: сложности с логистикой, совершенно другой менталитет, конкуренция с другими брендами»,— говорится в сообщении бренда.

12storeez — уральский бренд одежды, основанный в 2014 году сестрами- Ириной и Мариной Голомаздиными. Компания открыла 50 магазинов в России и Казахстане.

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