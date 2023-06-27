На Ставрополье началась уборка ранних сортов картофеля

В Ставропольском крае стартовала уборка ранних сортов картофеля. В текущем году аграриям региона предстоит собрать урожай с территории более 6 тыс. га, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края

Картофель в регионе выращивают на полях в Ипатовском, Предгорном и Красногвардейском округах. Уборку уже начали в Ипатовском округе.

«В текущем году аграрии, выращивающие картофель и овощи в открытом грунте, получили 153,4 млн руб. Субсидия предоставляется в рамках федерального проекта "Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства"»,— цитирует пресс-служба минсельхоза первого заместителя министра Елену Тамбовцеву.

Также еще 16,3 млн руб. было предоставлено аграриям на закупку элитного посадочного материала. В пресс-службе минсельхоза отмечают, что губернатор края Владимир Владимиров нацеливает власти региона в среднесрочной перспективе выйти на полную продуктовую независимость региона по овощам и картофелю.

Анастасия Назарова