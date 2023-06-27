Строительство дороги к ЖК «Анкудиновский парк» подорожало на треть

Стоимость строительства дороги к жилому комплексу «Анкудиновский парк» от улицы Сахарова до Казанского шоссе выросла до 573 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона. В конце 2021 года работы оценивались в 429 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее опубликованная информация об удорожании проекта в два раза оказалась неверной из-за ошибки пресс-службы.

Строительство ведет ООО «Профстройресурс», готовность трассы составляет около 70%. Дорогу протяженностью 2,58 км подрядчик должен сдать осенью 2023 года.

В районе улицы Сахарова строится еще одна дорога, она ведет к ЖК «Новая Кузнечиха» на улице Ивлиева. Стоимость работ составляет 743 млн руб., подрядчик ООО «Нижегородавтодор» должен сдать этот объект в конце 2024 года, сейчас его готовность оценивается в 15%.

Анастасия Еремина