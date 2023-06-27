ПСБ принял участие в бизнес-конференции «Время действовать» в Майкопе

В ходе мероприятия эксперты банка провели консультации по банковским продуктам и условиям получения кредитов для пополнения оборотных средств и развития бизнеса

Программа бизнес-конференции включала работу трех тематических секций: «Туризм как драйвер экономического роста региона», «Бизнес без границ. Экспорт по-новому» и «Фундаментальная поддержка бизнеса». В рамках мероприятия представители банка, региональных органов власти и предприниматели обсудили актуальные вопросы развития предпринимательства в 2023 году.

Управляющий дополнительным офисом ПСБ «Майкопский» Виталий Лещев рассказал о возможностях развития бизнеса с помощью современных банковских услуг и сервисов.

«ПСБ заботится о своих клиентах, выстраивая с ними крепкие партнерские отношения, предоставляя комфортные условия обслуживания, качественный сервис и высокотехнологичные банковские продукты. Совокупность всех этих факторов позволяет нам занимать лидирующие позиции по объему и количеству выданных кредитов в регионе», - отметил Виталий Лещев. Он уточнил, что теперь предпринимателям будет еще проще обратиться в ПСБ, майкопский офис переехал на центральную улицу города и открыт теперь по адресу: Пролетарская, 454.

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