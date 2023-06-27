Парламент Дагестана проголосовал за переименование села в честь отца Хабиба Нурмагомедова

Депутаты Народного собрания Дагестана проголосовали за переименование села Кироваул в Кизилюртовском районе в Манапкалу — в честь заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Он скончался в июле 2020 года от осложнений на фоне перенесенного коронавируса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Расулов / NewsTeam, Коммерсантъ Фото: Сергей Расулов / NewsTeam, Коммерсантъ

Предложение о переименовании села, в которое семья Нурмагомедовых переселилась из высокогорного Цумадинского района, внесла в феврале 2023 года администрация населенного пункта. В апреле на предложение было получено положительное заключение от главы Дагестана, после чего оно было вынесено на обсуждение.

Как сообщил депутатам заместитель председателя парламентского комитета по законодательству, законности, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Алиасхаб Шабанов, за переименование в сообщениях, направленных в парламент, высказались 234 жителя района, 14 выступили против.

В ходе сегодняшнего голосования по проекту постановления за переименование проголосовал 71 депутат парламента, один голос был подан против такого решения, еще два депутата воздержались. Теперь в соответствии с законом постановление Народного собрания вместе с другими необходимыми документами в течение 10 дней должно быть направлено на экспертизу в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Юлия Рыбина, Махачкала