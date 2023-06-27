Директор КРМЗ избран в совет директоров ассоциации «Росспецмаш»

Конференция ассоциации производителей специализированной техники «Росспецмаш» в Перми прошла впервые. Интерес к промышленному потенциалу Прикамья и возможностям для межрегиональной производственной кооперации у участников объединения существовал давно, а юбилей Перми стал дополнительным поводом для посещения города.

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Делегаты конференции «Росспецмаша» определили цели и задачи, которые предстоит решить в течение года, и подписали обращение к правительству РФ с призывом наладить сотрудничество между производственниками и государством. «Росспецмаш» видит в сложившейся экономической ситуации широкие возможности для отечественных машиностроителей, но для устойчивого развития требуется стабилизация цен на главный производственный ресурс – металл. Государство может обеспечить это путем стимулирующей налоговой политики и экспортных пошлин.

Президент ассоциации Константин Бабкин в своем выступлении обратил внимание на необходимость форсирования темпов импортозамещения и защиты внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных игроков. За счет господдержки в своих странах зарубежные компании могут себе позволить реализовывать продукцию по себестоимости производства или ниже. Особенно остро ситуация выглядит на рынке сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники. Импорт сельхозтехники в Россию в январе – апреле 2023 года вырос по сравнению с 2022 годом на 41%, строительно-дорожной техники – на 23%. Если создать условия, при которых отечественные заводы смогут рассчитывать на такую же налоговую нагрузку, как иностранные компании, на такие же условия кредитования, на льготы и поддержку от государства, то необходимость в программах субсидирования отпадет.

Ротация состава совета директоров в ассоциации «Росспецмаш» происходит раз в три года, и новый состав этого органа был избран в Перми. В его состав вошел директор Краснокамского ремонтно-механического завода (КРМЗ) Дмитрий Теплов. «В обновленный состав совета директоров вошли представители как крупнейших российских производителей сельхозтехники, так и средних по размеру предприятий, чтобы был представлен весь спектр производителей спецтехники, – рассказал Дмитрий Теплов. – КРМЗ «отвечает» за прицепное и специализированное кормозаготовительное оборудование. Главная задача ассоциации сегодня – введение специального налогового режима для машиностроителей и производителей комплектующих. Он может быть намного более эффективной мерой их поддержки, чем система субсидий, которую используют сейчас. Рост производства отечественных специальных машин – необходимость для обеспечения нужд транспортного и сельского хозяйства, пищевой промышленности. Это стратегические отрасли, лежащие в основе экономического развития страны».

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В 2023 году исполняется двадцать лет с начала производства кормозаготовительных машин на КРМЗ, сегодня их производят под брендом KRMZ Innovation. Эти машины и технология КРМЗ «сенаж в линию» известны как в России, так и в странах СНГ и Восточной Европы. Участники конференции отметили вклад КРМЗ в развитие отечественного производства: компании вручили знак отличия, приуроченный к 50-летию завода, а директору завода Дмитрию Теплову – личное наградное свидетельство «За вклад в развитие специализированного машиностроения».

Участники конференции также посетили шесть предприятий Пермского края, состоящих в ассоциации. На КРМЗ гости познакомились с технологическими возможностями, оборудованием и процессами производства по всем направлениям: от отдельных деталей до производства специализированных кормозаготовительных машин KRMZ Innovation и логистической техники STL. Представители КРМЗ рассказали делегатам, что завод одним из первых в Пермском крае в 2005 году открыл современный участок листообработки, а в 2011 году запустил роботизированную сварку и участок токарно-фрезерной обработки со станками с ЧПУ.

ООО «КРМЗ»