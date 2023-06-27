В Татарстане тренера будут судить за падение ворот на голову ребенка

В ближайшее время в Татарстане начнется суд над 58-летним тренером по футболу Базарно-Матакской гимназии Алькеевского района. Он проходит обвиняемым по делу о падении ворот на голову 13-летнего мальчика. Об этом говорится в сообщении управления СКР по Татарстану.

Обвиняемый привез своих учеников на турнир в МЦ «Волга» в марте этого года. Во время тихого часа он вывел детей на площадку для проведения тренировки, установив там футбольные мини-футбольные ворота. Однако он не принял мер должного контроля за безопасностью детей, и двое мальчиков, как считает следствие, повисли на перекладине ворот, и те опрокинулись, упав на голову 13-летнего ребенка. В итоге последнему был причинен тяжкий вред его здоровью.

Вину мужчина признал. Также он возместил потерпевшему моральный вред.

"Ъ-Казань"