На проведение международного фестиваля «Сердце Евразии» направят до 38 млн рублей

Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова объявила более 30 закупок у единственного поставщика на проведение международного фестиваля искусств «Сердце Евразии», который проходит в Уфе с 26 по 28 июня, сообщается на портале «Контур закупки». Общая сумма начальных цен контрактов составляет более 38 млн руб. С кем заключены контракты, в документации не указано.

Самая крупная закупка 13,12 млн руб. — на участие коллективов и артистов в фестивале. В частности, стоимость поставки сценических мужских и женских костюмов оценивается в 2,28 млн руб., участия оркестра «Бишбармак» — в 126,5 тыс. руб., а коллектива Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс» — в 1 млн руб.

Майя Иванова

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