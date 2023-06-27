«Он участвовал в восстаниях, войнах, революциях»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о детстве и взрослой жизни революционера, в том числе о том, как тот сбежал из сибирской ссылки и вызвал на дуэль Карла Маркса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Общественное достояние / Wikipedia Фото: Общественное достояние / Wikipedia

Санкт-Петербург сегодня, Петропавловская крепость и один из интереснейших ее арестантов анархист Михаил Бакунин. «Заприте самого великого гения в такую изолированную тюрьму, как моя, и через несколько лет вы увидите, что сам Наполеон отупеет, а сам Иисус Христос озлобится»,— писал Бакунин. Прошло семь лет, и его перевели на вечное поселение в Западную Сибирь. Но оттуда, из ссылки, он бежал через Японию и США в Лондон.

А уж там Александр Герцен незамедлительно включил его в состав издателей первой русской революционной газеты «Колокол». К сожалению, по воле советских идеологов Бакунин не вошел в славную когорту революционных демократов, таких как Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов, хотя он ее только украсил бы. Умный, образованный, деятельный, он был не только теоретиком — участвовал в восстаниях, войнах, революциях. Был отчаянно храбр. Позже Александр Блок сравнивал его энергию с непотухающим костром.

В семье дворян Бакуниных росло девять детей. Михаил был младшим из пяти братьев, но прославился больше всех. Хотя брат Александр дружил со Львом Толстым, старшая сестра, Люба, писала стихи и была помолвлена с Николаем Станкевичем, а к сестре Татьяне был весьма неравнодушен Тургенев. В доме говорили на пяти языках, много читали, детей учили музыке и рисованию. Позже Бакунин признавался, что это отец пробудил в них понимание прекрасного, развил чувство достоинства и свободы, зажег искру любви к истине.

Бакунина два раза приговаривали к смертной казни, в Шлиссельбургской тюрьме у него выпали все зубы, но он нашел в себе силы бежать из сибирской ссылки. Конечно, в Европе ему было тесно с Карлом Марксом — оба предводителя международного социалистического движения тянули одеяло на себя. Каждый мнил себя вождем, и каждый предлагал свой исторический маршрут. А поскольку Бакунин был человеком действия, он просто вызвал Маркса на дуэль. Тот вызов не принял, заявив, что его жизнь принадлежит рабочему классу и он не имеет права ею рисковать. На самом деле Маркс здорово испугался.