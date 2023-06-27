Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Он участвовал в восстаниях, войнах, революциях»

Петр Воронков — о Михаиле Бакунине

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о детстве и взрослой жизни революционера, в том числе о том, как тот сбежал из сибирской ссылки и вызвал на дуэль Карла Маркса.

Фото: Общественное достояние / Wikipedia

Фото: Общественное достояние / Wikipedia

Санкт-Петербург сегодня, Петропавловская крепость и один из интереснейших ее арестантов анархист Михаил Бакунин. «Заприте самого великого гения в такую изолированную тюрьму, как моя, и через несколько лет вы увидите, что сам Наполеон отупеет, а сам Иисус Христос озлобится»,— писал Бакунин. Прошло семь лет, и его перевели на вечное поселение в Западную Сибирь. Но оттуда, из ссылки, он бежал через Японию и США в Лондон.

А уж там Александр Герцен незамедлительно включил его в состав издателей первой русской революционной газеты «Колокол». К сожалению, по воле советских идеологов Бакунин не вошел в славную когорту революционных демократов, таких как Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов, хотя он ее только украсил бы. Умный, образованный, деятельный, он был не только теоретиком — участвовал в восстаниях, войнах, революциях. Был отчаянно храбр. Позже Александр Блок сравнивал его энергию с непотухающим костром.

В семье дворян Бакуниных росло девять детей. Михаил был младшим из пяти братьев, но прославился больше всех. Хотя брат Александр дружил со Львом Толстым, старшая сестра, Люба, писала стихи и была помолвлена с Николаем Станкевичем, а к сестре Татьяне был весьма неравнодушен Тургенев. В доме говорили на пяти языках, много читали, детей учили музыке и рисованию. Позже Бакунин признавался, что это отец пробудил в них понимание прекрасного, развил чувство достоинства и свободы, зажег искру любви к истине.

Бакунина два раза приговаривали к смертной казни, в Шлиссельбургской тюрьме у него выпали все зубы, но он нашел в себе силы бежать из сибирской ссылки. Конечно, в Европе ему было тесно с Карлом Марксом — оба предводителя международного социалистического движения тянули одеяло на себя. Каждый мнил себя вождем, и каждый предлагал свой исторический маршрут. А поскольку Бакунин был человеком действия, он просто вызвал Маркса на дуэль. Тот вызов не принял, заявив, что его жизнь принадлежит рабочему классу и он не имеет права ею рисковать. На самом деле Маркс здорово испугался.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...