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В Челябинске назначили публичные слушания по отмене двухуровневой системы местного самоуправления

Депутаты Челябинской городской думы на очередном заседании назначили дату публичных слушаний по отмене двухуровневой системы местного самоуправления. Они состоятся 12 июля в 14:00 в администрации Центрального района на улице Коммуны, 89.

Двухуровневая система предусматривает, что в городскую думу делегируются представители районных советов, составы которых избираются горожанами, а городские районы имеют статус самостоятельных муниципальных образований.

Недавно группа депутатов выступила с инициативой отмены такого порядка. По их мнению, цели системы – четкое разграничение полномочий и финансовое обеспечение районов – не были достигнуты, и на существующий формат не соответствует современным условиям.

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