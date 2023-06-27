На Кубани за неделю выявили 92 случая коронавируса

В Краснодарском крае с 19 по 25 июня выявили 92 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

В Краснодаре зарегистрировали более 30 случаев, в Сочи — около 20. В Мостовском районе выявили шесть заболевших, в Армавире — пять, в Новороссийске и Славянском районе — по четыре, в Крыловском и Туапсинском — по три. Еще по два новых пациента обнаружили в Абинском, Гулькевичском и Ейском районах. По одному человеку выявили в Анапе, Геленджике и Горячем Ключе, а также Апшеронском, Кавказском, Каневском, Красноармейском, Лабинском, Темрюкском и Усть-Лабинском районах.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 363 223 случая COVID. Из них с выздоровлением выписали 351 908 человек, скончались — 11 213 пациентов.

Татьяна Ручкина

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