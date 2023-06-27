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обновлено 14:30

В Перми подняли остатки затонувшего сухогрузного теплохода

Со дна Камы в районе Перми подняли остатки затонувшего сухогрузного теплохода типа «Шестая пятилетка». Работы по подъему и утилизации произвела специализированная организация из Санкт-Петербурга по договоренности с главой краевого минприроды Дмитрием Белановичем. Судоподъем стал частью пилотного проекта восстановления экосистемы реки Камы.

Фото: пресс-служба краевого правительства, пресс-служба краевого правительство

Фото: пресс-служба краевого правительства, пресс-служба краевого правительство

По словам Дмитрия Белановича, подъем затонувшего имущества являлся важной задачей для региона. «Это необходимо для очистки русла реки в целях расширения судоходства. Кроме того, затонувшие суда, лодки, катера, баржи, понтоны, металлоконструкции и прочее имущество серьезно вредят окружающей среде и могут стать угрозой для местных жителей. Так что это необходимо для улучшения экологии, обеспечения безопасного судоходства и сохранения природных рекреационных ресурсов региона. Нужно приложить все усилия для их извлечения и утилизации. При этом подъем и утилизация судов — один из самых сложных производственных процессов в мире, и каждая операция уникальна по-своему. До реализации нового федерального нацпроекта нашему региону необходимо отработать эту технологию, чтобы выстроить системную работу. Но совершенно иной подход требуется к объектам, которые можно отнести к разряду музейных экспонатов»,— рассказал Дмитрий Беланович.

В краевом минприроды добавили, что в настоящее время специалисты приступили к подъему стометровой баржи. Это плавсредство, как и остатки теплохода типа «Шестая пятилетка», входит в число 34 объектов бесхозного имущества реестра ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей».

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