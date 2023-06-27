Aston Martin анонсировал электромобиль на компонентах Lucid

Компания Aston Martin объявила о начале сотрудничества с американским автопроизводителем Lucid, который поможет британскому бренду в создании электромобиля.

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Заявлено, что Lucid поставит электромоторы и аккумуляторы, которые лягут в основу новой платформы для электромобилей Aston Martin. Обещано, что платформа станет базой для целого семейства моделей — от гиперкаров до спорткаров, моделей GT и кроссоверов.

Первый электромобиль Aston Martin выйдет в 2025 году, после премьеры в 2024 году среднемоторного гибридного суперкара Valhalla. К 2026 году все новые модели Aston Martin будут электрифицированы, а к 2030 году планируется все новые автомобили марки выпускать только с электрической силовой установкой.

При этом в составе акционеров Aston Martin останется марка Mercedes-Benz, которая также продолжит поставлять британскому автопроизводителю двигатели внутреннего сгорания для автомобилей и гибридных агрегатов.

Максим Вершинин

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