Такой разный Сочи: какие форматы недвижимости доступны на курорте

От резиденции в Сириусе до собственного гостиничного номера в Адлерском районе

Сочи привлекает людей со всей России – об этом говорят опросы населения, и это видно по постоянно растущему туристическому потоку на курорт. Ежегодно город посещает около 7 млн отдыхающих, что близко к половине всего турпотока в регионе. И эта цифра постоянно увеличивается.

Впрочем, не всем достаточно статуса туриста – многие мечтают о собственной недвижимости на море, чтобы всегда можно было приехать и отдохнуть, независимо от внешних обстоятельств. Тем более, что такое вложение будет выгодным и с точки зрения получения доходности – недвижимость в Сочи стабильно растет в цене.

Итак, какие форматы востребованной недвижимости существуют на территории курорта, чем они отличаются и каковы их преимущества? Расскажем в этом материале.

«Фрукты»: резиденция в Сириусе

Одно из самых привлекательных мест Большого Сочи – конечно, федеральная территория Сириус. Здесь расположены олимпийские объекты и инфраструктура, строившаяся к Зимним Играм 2014 года. И именно здесь расположен жилой комплекс «Фрукты» федерального девелопера «Неометрия».

ЖК состоит из девяти уже сданных в эксплуатацию домов класса «комфорт» рядом с Олимпийским парком. В шаговой доступности находятся образовательный центр «Сириус», имеретинская набережная с оборудованными пляжами, а также школы, детские сады, поликлиники, фитнес-центры и рестораны. Так что есть все необходимое как для непродолжительного отдыха, так и для долгого пребывания и жизни на курорте.

Но самое главное находится внутри самого жилого комплекса. Больше половины территории ЖК «Фрукты» — это функциональные зеленые пространства, где можно отдыхать всей семьей. Гулять по аллеям, общаться в уютных беседках. Есть даже место для своего личного сада. В общей сложности здесь высажено около 200 деревьев и 800 кустарников, в том числе магнолии и пальмы.

Внутреннее пространство жилого комплекса продумано до мелочей. Система «безопасный двор» обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение с отображением «слепых зон», автоматизированный доступ в подъезды и на придомовую территорию. Дворы не имеют сквозных проездов и закрыты для посторонних машин и случайных прохожих. Для жителей комплекса предусмотрены просторные места для парковки автомобилей по периметру ЖК.

Спортивные и игровые площадки выполнены из экологически чистых и безопасных материалов, специально разработанных для детей разных возрастов – от малышей до подростков. От песочниц и встроенных батутов до качелей и канатных комплексов. И это лишь часть того, что девелопер предусмотрел в своем проекте.

«Флора»: красота и экология Кудепсты

Как понятно из названия, главной отличительной особенностью этого комплекса компании «Неометрия» является его расположение в одном из самых экологически чистых мест Сочи – микрорайоне Кудепста. Впрочем, эта территория сегодня тоже активно развивается, так что и вся необходимая для жизни и отдыха инфраструктура будет рядом.

ЖК «Флора» — это семь 12-этажных домов класс «комфорт», расположенных рядом с важными местами города. До пляжа ехать всего семь минут, до железнодорожного вокзала – 15, до аэропорта – 20, а до Красной поляны – 40 минут. А совсем рядом находится живописный Национальный парк с плантацией пробкового дуба и Тисо-самшитовой рощей, являющейся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как известно, сегодня в Сочи предпочтение отдается комплексному развитию микрорайонов. И ЖК «Флора» является именно таким проектом, предусматривающим благоустройство как самой его территории, так и окружающего пространства. Например, компания «Неометрия» занимается благоустройством набережной реки Кудепста.

Для машин оборудован подземный паркинг с круглосуточным видеонаблюдением, при этом спуститься туда можно с любого этажа, так что путь от двери квартиры до авто займет не более 5 минут.

Особо стоит отметить саму технологию строительства. Дома ЖК «Флора» возведены из монолитного железобетона в сочетании с газобетонными блоками со слоем утеплителя, что позволяет на протяжении всего года поддерживать комфортный микроклимат в квартире.

Благодаря уникальности своей концепции ЖК «Флора» удостаивался многих престижных отраслевых наград федерального уровня. В частности, в 2023 году он был признан лучшей новостройкой России по итогам голосования на площадке проекта «Все о стройке».

«Нескучный сад»: для тех, кому нужен премиум

Отличный проект для тех, кого интересует именно курортная недвижимость – для собственного отдыха, либо для выгодного инвестирования. Проживание в отелях Сочи ежегодно дорожает. И приобретение в собственность такого актива может принести весомый пассивный доход, не говоря о росте стоимости самого объекта недвижимости.

Гостиничный комплекс «Нескучный сад» — это проект премиум-класса, расположенный на территории 4,5 га в Адлерском районе Сочи. И здесь тоже природная красота сочетается с близостью курортной инфраструктуры.

Сам ГК состоит из двух 10-этажных зданий с изысканным дизайном на более 1,7 тыс. номеров. Концепция благоустройства комплекса была разработана известным российским бюро SCAPE, с акцентом на функциональное и комфортное для гостей и жителей комплекса распределение территории. В рамках проекта предусмотрены консьерж-сервис, SPA площадью тысяча квадратных метров, фитнес-центр, бассейны, один из которых всесезонный, три ресторана, магазины, салоны красоты и многое другое.

Территория «Нескучного сада» включает в себя многоуровневую променадную зону площадью более 1,3 га и тихие дворы-гостиные с плодовыми деревьями – все это предназначено для гостей и жителей комплекса. Доступны как локации для спокойного отдыха, в том числе видовые террасы и летний кинотеатр, так и детские и спортивные площадки.

Также в гостиничном комплексе предусмотрен деловой кластер, включающий в себя конференц-залы вместимостью до 500 человек для проведения мероприятий самого высокого уровня. Помещения на минус первом этаже предназначены для проведения zoom-встреч гостей отеля. А в большом зале можно будет проводить крупные семинары и конференции.

Таким образом, ГК «Нескучный сад» — это подходящий проект для тех, кто хочет иметь в собственности гостиничный номер премиум-класса, отдыхать и работать, не покидая любимого курорта. А также для инвесторов, заинтересованных в получении максимальной доходности от своих вложений.

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