«Красфарма» снизила объем производства и прибыль в 2022 году на фоне санкций

Объем производства и чистая прибыль красноярского ПАО «Красфарма» в 2022 году сократились по сравнению с показателями 2021 года. Это следует из годового отчета компании, являющейся одним из крупнейших российских производителей химико-фармацевтической продукции.

Согласно документу, в прошлом году компания реализовала продукции на сумму 3,05 млрд руб. Это на 1,09 млрд руб. меньше, чем в 2021-м (4,14 млрд руб.). Чистая прибыль также сократилась – с 639,3 млн руб. до 177,4 млн руб. «Снижение выручки и чистой прибыли в 2022 году является логичным результатом общей ситуации, связанной с перестройкой и переориентацией нашей экономики в текущих условиях глобализации санкционного давления со стороны США и западных стран, проведения СВО»,– говорится в годовом отчете.

В документе также указывается, что выпуск антибиотиков в стоимостном выражении (3,29 млрд руб.) оказался ниже аналогичного показателя 2021 года на 16,4%. Инфузионных растворов (418,7 млн руб.) – на 49%. По оценке авторов годового отчета, в товарном выпуске произошли структурные изменения: значительно сократился выпуск растворов и незначительно вырос выпуск дорогостоящих антибиотиков.

Затраты «Красфармы» на модернизацию производства и обновление мощностей в 2022 году составили 567 млн руб.

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Валерий Лавский