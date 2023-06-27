«Во Франции это восприняли спокойно»

На Олимпиаде 2024 года в Париже запретят алкоголь. На всех официальных площадках Игр под ограничения попадет даже пиво, сообщает оргкомитет ОИ. Зачем Франция идет на столь радикальные меры? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michel Euler / AP Фото: Michel Euler / AP

Так уж повелось, что спортивные мероприятия болельщики привыкли смотреть, подогревая себя алкогольными напитками. Поэтому большие бренды всегда стремились стать спонсорами тех или иных турниров. На чемпионате мира по футболу в России, например, болельщики выпили почти 1,5 млрд л пива, что принесло немалый доход как стране, так и компании, которая продавала продукцию на всех официальных площадках.

И закон о запрете алкоголя на спортивных мероприятиях в России этому бизнесу не помешал, так как на каждое правило всегда есть исключение. Во Франции подобный запрет также действует, причем давно. Но в исключительных случаях организаторы могут обратиться к власти и, как у нас говорят, решить вопрос. Например, на теннисном турнире Roland Garros в этом году горячительные напитки продавали в неограниченном количестве, что резко повысило посещаемость матчей и принесло организаторам серьезную прибыль.

Полный отказ от алкоголя на всех площадках Олимпиады говорит о том, что с финансированием у оргкомитета и так все в порядке, считает доктор экономических наук, руководитель департамента менеджмента и маркетинга в спорте Илья Солнцев:

«Решение специфическое, потому что спонсоры в этой категории заинтересованы участвовать, определенные средства они готовы были заплатить. Можно это расценить как коммерческий успех организаторов — они без алкоголя вполне зарабатывают большие деньги».

Во Франции информацию о полном запрете алкоголя на Играх восприняли спокойно. Так что проблемой это станет только для гостей французской столицы, считает футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже:

«Во-первых, люди всегда найдут разные возможности, как его употребить. Во-вторых, есть большая доля мусульманского населения, которой это совершенно не нужно. Я не думаю, что это будет какая-то серьезная проблема и что из-за этого что-то может сильно поменяться».

И все же тема запрета алкоголя на трибунах во время Олимпиады не прошла во Франции незамеченной. Дело в том, что организаторы оставили возможность взбодриться зрителям с VIP-билетами. То есть те, у кого есть деньги, могут купить себе возможность выпивать во время спортивных состязаний. Именно это вызвало раздражение у французской общественности, рассказала корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова:

«VIP-билеты на подобного рода мероприятия стоят по несколько тысяч евро. В них включены всевозможные услуги: прекрасный шведский стол и открытый бар, в котором, разумеется, будут предлагать алкоголь. С одной стороны, этими услугами будет пользоваться узкий контингент болельщиков, и вероятность пьяного дебоша крайне мала. С другой — такое неравенство, к которому французы очень чувствительны, у многих вызывает вопросы».

Подобная чувствительность пока играет на руку российским спортсменам. По крайней мере, многие во Франции, включая ее лидера Эмманюэля Макрона, поддерживают возможность участия россиян в олимпийском турнире. Той же позиции вроде как придерживается и глава МОК Томас Бах. Главное теперь, чтобы чиновники до конца сохранили трезвость мышления, даже если решение они будут принимать в шикарных VIP-ложах олимпийских стадионов Парижа.

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