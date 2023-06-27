Глава Кубани поручил создать в муниципалитетах рабочие группы по выявлению суррогатного алкоголя

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поручил создать рабочие группы по выявлению суррогатного алкоголя в муниципалитетах. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Краснодарский край — курортный регион, который ежегодно принимает миллионы туристов. И мы никому не позволим продавать им сомнительное пойло. Я говорю даже не про налоги и экономику, а, в первую очередь про здоровье наших жителей и гостей»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Он напомнил, что в июне в нескольких регионах РФ от суррогатного сидра погибли десятки человек. Чтобы такого не произошло в Краснодарском крае, он поручил создать во всех районах специальные рабочие группы. В их состав войдут представители профильных министерств и ведомств муниципалитетов, а также правоохранители и бизнесмены.

Губернатор отметил, что по результатам проверок 27% торговых точек в многоэтажках Кубани продают пиво без документов. Глава региона считает, что нельзя перекладывать всю ответственность только на правоохранительные органы. В связи с этим он попросил глав муниципалитетов первыми узнавать о местах продажи контрафакта, лишать лицензий и прекращать договоры аренды.

При этом Вениамин Кондратьев отметил, что необходимо защитить честных производителей. Он рассказал об обращении к нему виноделов, которые заявили о большом количестве дешевых напитков сомнительного качества. Губернатор подчеркнул, что в регионе должны быть как элитные, так и бюджетные вина, но их цена не может быть ниже себестоимости.

На территории Кубани алкоголь и спиртосодержащую продукцию продают более 3 тыс. организаций в 12 тыс. объектах и около 6 тыс. индивидуальных предпринимателей. По данным полиции, с начала года в крае выявили 95 фактов незаконного производства и оборота алкоголя и изъяли более 400 тыс. литров продукции.

В июне в нескольких регионах России произошли массовые случаи отравления «Мистером сидром» самарского производителя ООО «Анди». Экспертиза выявила в напитке опасные примеси метанола и этилбутирата. По данным Минздрава РФ, на 17 июня сидром отравились 106 человек. 36 из них скончались, в том числе один ребенок. По делу были задержаны несколько человек, их заключили под стражу.

Татьяна Ручкина

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