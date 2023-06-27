В Бийске введен в эксплуатацию ЛДС за 544 млн рублей

В Бийске завершено строительство ледового дворца спорта «Прогресс». Работы были начаты в 2021 году. Общая площадь здания, включающего также тренажерный зал, местами для занятий фитнесом и хореографией, составила 4,5 тыс. кв м.

Стоимость строительства составила около 544 млн руб., сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он также отметил, что в прошлом году регион «столкнулся с существенным подорожанием необходимых материалов, а из-за санкций были трудности с поставками оборудования».

Ранее СМИ сообщали, что стоимость строительства ЛДС изначально составляла 354 млн руб., позднее она увеличилась до 470 млн руб.

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Оксана Павлова