«Не стоит убиваться в зале, если до этого ходил нерегулярно»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, как привести себя в форму, не навредив здоровью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PMP Pilates Фото: PMP Pilates

Перед поездкой на море многие вдруг где-то за месяц резко решают, что нужно немедленно подготовить свое тело к сногсшибательному выходу на пляж. Возможно ли это? Мы решили спросить специалистов фитнес-индустрии. Елена Иванова, специалист по фитнесу с 27-летним стажем, неумолима: если фитнесом до этого не занимался, то чудес с твоим телом за месяц не случится, хоть переезжай жить в спортзал.

«Каждый июнь к тренерам прибегают люди с криками, что все пропало, надо худеть, готовы ходить каждый день,— рассказывает Елена. — Но если до этого зал не посещал, то никакой пользы не будет. Если же ходил регулярно, то можно немного увеличить интенсивность. Например, тренировался стабильно три раза в неделю, а теперь пять. Ну и можно построже с питанием: убрать весь шлак типа выпечки и фастфуда».

Чего же Елена не рекомендует, так это убиваться в зале, если до этого ходил нерегулярно, и изводить себя кардио, а также сидеть на обещающих быстрое похудение диетах типа безуглеводной. Как только человек слезает с такой диеты, сразу получает обратный эффект.

Солидарен с коллегой основатель сети моностудий PMP Денис Сычев. «Людям свойственно иногда впадать в крайности для достижения своих целей, но попытка привести себя в форму за месяц до отдыха может обернуться проблемами со здоровьем, если переборщить,— уверен Денис. — Во-первых, не стоит начинать голодовку или садиться на какую-либо экстремальную диету, стоит просто немного снизить общую калорийность дневного рациона и добавить повседневную физическую активность — погулять полчаса пешком, прокатиться на велосипеде. Во-вторых, не стоит впадать в тренировочный кураж и ходить на все доступные тренировки каждый день. Это может привести к тяжелым травмам, бессоннице и потере радости жизни и движения».

Как считает Сычев, лучше всего заниматься два-три раза в неделю (максимум четыре раза, если есть спортивный опыт за спиной) и, что важно, под надзором хорошего тренера, чтобы каждое упражнение в тренировке шло на пользу и давало нужный результат.