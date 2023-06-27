В ХМАО следователи начали проверку из-за жалобы женщины на мигранта, который угрожает ей и ее ребенку

Следователи Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) начали проверку из-за жалобы жительницы Нефтеюганска на преследование и угрозы мигрантом. Как пояснили «Ъ-Урал» в СУ СК ХМАО, проверка начата по факту публикации жалобы женщины в группе «ВКонтакте» «Типичный Нефтеюганск». По словам женщины, мужчина ей и ее ребенку «не дает жить и преследует несколько раз в день».

Как сообщила женщина, мужчина преследует не только ее и ее ребенка, но и других людей. «Прохода не дает, угрожает убить. Детям говорит: "Поставлю на колени"»,— заявила она. Также, по ее словам, он «выносит двери и кидает камни в окна».

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по ХМАО-Югре Михаилу Мокшину доложить об установленных во время проверки обстоятельствах.

Полина Хабарова

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