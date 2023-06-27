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Коммерсантъ FM
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Альпийский парадиз в The Chedi Andermatt

Эталон горнолыжного курорта пятизвездный отель The Chedi Andermatt расположен в сердце Швейцарских Альп в городе Андерматт. Располагающий 119 номерами и сьютами отель построен в 2013 году по проекту Жан-Мишеля Гати, соединившему в себе стиль традиционного швейцарского шале с азиатским колоритом. Предметом гордости курорта является спа-центр площадью 2,4 тыс. кв. с самым длинным крытым бассейном в Швейцарии — 35 м — и открытым бассейном с подогревом и панорамным видом на альпийский пейзаж. Среди ресторанов и баров особенно выделяются два изысканных японских: находящийся непосредственно в отеле The Japanese Restaurant и самый высокогорный японский ресторан Швейцарии The Japanese by The Chedi Andermatt на отметке 2300 м над уровнем моря. Оба отмечены одной звездой гида Michelin. С мая нынешнего года ими управляют близнецы Доминик Сато и Фабио Тоффолон, ранее работавшие у лучших шеф-поваров Европы.

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Под стать и организация времяпрепровождения: от похода в горы для сбора трав до самостоятельного приготовления сыра и прогулки на винтажном автомобиле по перевалу Тремола. Среди других пакетов для гостей: James Bond Package — путешествие на место съемок одного из фильмов бондианы — и шопинг-тур с частным гидом Labels of Love. Проживающие оценят бар The Cigar Library, в котором представлен самый широкий среди всех отелей мира выбор сигар: их здесь 900 видов.

Елизавета Федутинова

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