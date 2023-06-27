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Госсовет утвердил соглашение об описании границ между Удмуртией и Башкортостаном

Депутаты госсовета Удмуртии утвердили соглашение между Удмуртией и Башкортостаном о местоположении границ между двумя субъектами РФ. Соответствующий законопроект принят на сессии республиканского парламента 27 июня.

Как сообщила министр имущественных отношений республики Анна Боталова, в 2022-2023 годах профильные ведомства двух регионов провели землеустроительные работы в части границ и подготовили сведения для внесения в единый государственный реестр недвижимости. 23 мая 2023 года между Удмуртией и Башкортостаном было заключено соглашение об описании границ регионов.

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