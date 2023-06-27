Суд арестовал бывший офис «Госстроя» в Уфе, оформленный на детей Кирилла Бадикова

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил заявления конкурсного управляющего Ильдара Ахметьянова о принятии обеспечительных мер в рамках дел о банкротстве ООО «Литер 4» и ООО «Высотки», входящих в ГК «Госстрой» бывшего депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова. Наложен арест на имущество, зарегистрированное на троих несовершеннолетних детей господина Бадикова — нежилое двухэтажное здание площадью 1,4 тыс. кв. м на улице Зорге, 35/3. В нем до банкротства располагался офис компаний «Госстроя». В настоящее время недвижимость находится в доверительном управлении экс-супруги господина Бадикова Татьяны. Также арестованы денежные средства, поступающие на расчетные и лицевые счета, вклады, принадлежащие Татьяне Бадиковой, бывшему финансового директору компании Павлу Степанову и депутату Курултая Башкирии, экс-владельцу ООО «Башнафтатранс» Игорю Тюрину, в пределах 371,4 млн руб. за исключением прожиточного минимума.

В прошлом году Ильдар Ахметьянов выявил основания для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Требование на 371,4 млн руб. было предъявлено к Кириллу и Татьяне Бадиковым, ООО «Госстрой-менеджмент» и его экс-директору (в 2020-2021 годах) Екатерине Ермаковой, депутату Госдумы Сергею Колунову и принадлежащему ему ООО «Садовое кольцо инвест», Игорю Тюрину и Павлу Степанову. По существу заявление конкурсного управляющего пока не рассмотрено.

«Литер 4» и «Высотки» возводили ЖК «Московский» в квартале улиц Сун-Ят-Сена, Айской, Большой Московской и продолжении улицы Бехтерева в Уфе. В 2020 году незавершенные объекты были переданы ООО «СК С.Г.П.» (входит в «Садовое кольцо»), в обмен на предоставление инвестору в Уфе компенсационных участков для жилищного строительства. В прошлом году по заявлениям «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства» «Литер 4» и «Высотки» были признаны банкротами. В марте прошлого года Кирилл Бадиков был задержан и заключен под стражу. Недавно СКР по Башкирии предъявил ему, а также двум его подчиненным окончательное обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемые похитили часть из 2,3 млрд руб. средств дольщиков.

Влада Шипилова

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