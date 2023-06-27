Почетным гражданам Удмуртии отменят ежегодную индексацию вознаграждения

Власти Удмуртии отменили с 1 января 2024 года ежегодную индексацию вознаграждения Почетным гражданам республики. Также отменили индексацию ежемесячного пособия жене или мужу Почетного гражданина после смерти удостоенного этим звания человека, а также оставшимся без попечения родителей несовершеннолетним детям. Соответствующий законопроект приняли на очередной сессии госсовета республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Как пояснил и.о. министра социальной политики и труда Удмуртии Алексей Чернов, законопроект разработан во исполнения плана мероприятий по оздоровлению финансов республики до 2025 года.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что по данным на 10 марта 2023 года ежемесячное вознаграждение получают 43 гражданина, удостоенных звания «Почетный гражданин Удмуртской Республики» в размере 21 тыс. руб. и шесть вдов умерших почетных граждан в размере 11 тыс. руб.

Ежегодно к Дню государственности Удмуртии данное звание присваивается 2–4 заслуженным гражданам республики. При отмене индексации расчетный размер экономии составит 672,5 тыс. руб.