В Екатеринбурге на время Царского крестного хода закроют движение транспорта

В Екатеринбурге 16 и 17 июля во время проведения Царского крестного хода ограничат и закроют движение по ряду улиц. В пресс-службе администрации города сообщили, что 16 июля с 15:00 будет ограничено движение по улицам Царская, Первомайская и Дзержинского. С 08:00 того же дня на этих улицах будет запрещена остановка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Царский крестный ход

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Царский крестный ход

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ночь на 17 июля с 02:30 будет полностью закрыто движение по:

Ул. Толмачева, от ул. Первомайской до проспекта Ленина;

Проспекту Ленина, от ул. Карла Либкнехта до ул. Репина;

Ул. Татищева, от ул. Репина до ул. Токарей;

Ул. Токарей, от ул. Татищева до ул. Кирова;

Ул. Бебеля, от ул. Кирова до ул. Готвальда;

Нечетной стороне ул. Халтурина, от ул. Готвальда до ул. Технической;

Ул. Технической от ул. Бебеля до ул. Решетской;

Ул. Решетской, от ул. Технической до ул. Леваневского;

Ул. Леваневского от ул. Решетской до автодороги в пос. Шувакиш;

Дороге в пос. Шувакиш от ул. Леваневского до ул. Зеленой;

Ул. Зеленой, от дороги в пос. Шувакиш до Первого проезда.

После прохождения поломников движение будет открыто. Крестный ход отправится от Архиерейского подворья Храма на Крови до Мужского монастыря на Ганиной Яме. Маршрут составит более 20 км. Предполагается, что паломники пройдут его за пять часов. Крестный ход посвящен очередной годовщине убийства последнего российского императора Николая II и членов его семьи.

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