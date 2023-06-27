Банкротство Ахтарского осетрового завода прекращено из-за отсутствия финансирования

Производство по делу о банкротстве ООО «Ахтарский осетровый завод» на Кубани прекращено из-за того, что кредиторы должника не выразили согласия на финансирование расходов. Определение арбитражного суда Краснодарского края опубликовано в картотеке дел.

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«Временный управляющий обратился в суд с ходатайством о прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств для финансирования процедуры. Кредитор направил информацию об отказе от финансирования процедуры банкротства»,— говорится в определении суда.

В декабре 2022 года администрация Приморско-Ахтарского района обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании осетрового завода несостоятельным. Ранее, в марте прошлого года, решением краевого арбитража в пользу администрации взыскана задолженность по арендной плате за период с 2009 по 2017 год в размере 3,7 млн руб. и пени за период с 2009 по 2021 год в размере 2,2 млн руб. Так как задолженность не была погашена заводом, кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.

В отношении общества в феврале текущего года суд ввел процедуру наблюдения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ахтарский осетровый завод» зарегистрировано в 2008 году в Приморско-Ахтарске. Основной вид деятельности — рыболовство. Учредителями компании в равных долях (33,3%) являются Николай Мартыняк, Николай Ионочкин и Александр Иваненко. Финансовая отчетность за последние пять лет не опубликована в системе.

Тат Гаспарян

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