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«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева приобрел хозяйство в Ростовской области

Кубанская АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева приобрела ООО СПК «Им. Ангельева» в Ростовской области. Информация об этом содержится в «СПАРК-Интерфакс».

Согласно данным информационной системы, 23 июня было опубликовано сообщение о новой дочерней компании, в которой «Агрокомплексу» принадлежит 100% уставного капитала.

ООО «Им. Ангельева» зарегистрировано в поселке Гигант Сальского района Ростовской области в 1997 году. Предприятие специализируется на выращивании зерновых культур. Директором сельхозкооператива является Андрей Рыбалкин. В 2022 году выручка хозяйства составила 195,7 млн руб. (в 2021 году — 453,6 млн руб.), а чистый убыток — 84,2 млн руб. (в 2021 году прибыль составила 56,2 млн руб.). Ранее собственниками предприятия выступала группа физических лиц.

Анастасия Назарова

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