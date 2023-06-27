Финансирование из федерального бюджета строительства школ и развития дорожной инфраструктуры в Удмуртии в 2023 году сократится

Депутаты госсовета Удмуртии на очередной сессии утвердили изменения в бюджет 2023 года и плановый период 2024 года. Как сообщила министр финансов республики Вера Сухих, доходы и расходы увеличиваются на 214 млн руб. Так, на 1,05 млрд руб. увеличиваются ассигнования из фонда развития территорий на финансирование переселения граждан из аварийного жилья, эта сумма переносится на 2023 год из планового периода 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По 100 млн руб. получат Воткинск и Сарапул на создания комфортной городской среды как победители всероссийского конкурса лучших проектов. 37,9 млн руб. республика дополнительно получит на модернизацию школьных систем образования из-за удорожания сметной стоимости капитального ремонта школ. 18,9 млн руб. пойдут на реализацию программы стимулирования жилищного строительства — это неиспользованные остатки 2022 года. 9,3 млрд руб. из федерального бюджета направят на жилье детям-сиротам.

На 185 млн руб. сокращается финансирование из федерального бюджета на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства. Речь идет о реконструкции «Ижевск — Сарапул»

«Росавтодором повторно скорректирован общий объем лимитов федеральных средств для регионов по поручению председателя правительства РФ. Изначально из РФ был утвержден трансферт 1,18 млрд руб. По итогам двойного секвестирования остаток в бюджете республики по данному направлению составит 814,7 млн руб.»,— пояснила Вера Сухих.

На 897 млн руб. в 2023 году сокращается финансирование из федерального бюджета создания новых мест в школах. Еще на 714 млн руб. сокращается субсидия на эти цели в плановом периоде 2024 года. Как пояснила министр финансов, это связано с пересмотром планов по строительству в республике школ по соглашению с федеральным правительством на два года.

«Здесь проговорю, что ориентировочная потребность на строительство четырех школ составляет 4,9 млрд руб, из них 1,8 млрд — из федерального бюджета, наше софинансирование составляет 131,5 млн руб. Еще 2,9 млрд руб. — это сверх софинансирование, его в бюджете нет и не представляется возможными изыскать эти средства»,— отметила госпожа Сухих

Таким образом, с учетом этого, а также переноса средств на переселение граждан из аварийного жилья из 2024 в 2023 году доходная и расходная часть бюджета 2024 года сокращается на 1,8 млрд руб.

В 2023 году доходы с учетом поправок составят 103,1 млрд руб., расходы 103,9 млрд руб. Дефицит сохранится на уровне 814 млн руб.

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