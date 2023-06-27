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Коммерсантъ FM
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Россия планирует начать поставки зерна в КНДР уже в этом году

Россия планирует в 2023 году приступить к поставкам зерновых культур в Северную Корею, сообщил глава Минприроды, сопредседатель межправительственной комиссии РФ-КНДР Александр Козлов. По его словам, вопрос поставок в настоящее время обсуждается между российскими и северокорейскими компаниями.

В ходе встречи сопредседателей межправкомиссии РФ-КНДР господин Козлов отметил, что страны также рассматривают перспективу торговли мясом. «Рассчитываем, что в дальнейшем это станет значимой нишей двусторонней торговли России и КНДР»,— добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Комментируя сотрудничество России и Северной Кореи в природоохранной сфере, Александр Козлов выразил надежду, что в августе текущего года состоятся консультации между экспертами двух стран в рамках Конвенции по перелетным птицам и будет завершена работа по согласованию перечня их видов.

Еще одним важным направлением над которым будут работать российские и северокорейские эксперты является сохранение амурского тигра. «Обмен современными данными о состоянии популяции в КНДР внесет весомый вклад в формирование корректной статистики вида. Будем признательны нашим корейским коллегам за предоставление таких сведений»,— отметил глава Минприроды.

В октябре 2021 года, по данным «РИА Новости», внешнеторговый оборот с КНДР на Дальнем Востоке составил всего 20 т, в то время как в 2020 году — 5,8 тыс. т. При этом экспорта товаров из России не было, а из Северной Кореи ввозились органические химические соединения (99,2% от всего объема поставок), а также машины и механизмы (0,8%). В октябре 2022 года начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин сообщил о полной остановке товарооборота между Россией и Северной Кореей через таможни Дальнего Востока. Это было связано с санкциями, введенными ООН против Пхеньяна.

Милена Костерева

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