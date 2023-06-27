Центробанк выпустил 10-рублевую монету в честь Нижнего Тагила

Центробанк выпустил памятную ходовую монету Нижний Тагил номиналом 10 руб. Монета входит в серию «Города трудовой доблести». Об этом во «ВКонтакте» сообщил мэр Владислав Пинаев.

На монете нанесено изображение памятника «Рабочий и танкист». Тираж — 1 млн штук. В Нижний Тагил поступило 40 тыс. монет. Ее можно получить, обменяв обычные 10 руб. в Сбербанке, банке «Открытие» и Альфа-Банке.

Напомним, что звание города трудовой доблести Нижнему Тагилу в 2020 году присвоено указом президента РФ Владимира Путина. Стела «Город трудовой доблести» была открыта в августе 2022 года. Ее установили на Привокзальной площади, которую городские власти переименовали в площадь Трудовой доблести. Стела с пилонами обошлась городу в 59,9 млн руб.

В июле прошлого года в 300-летнему юбилею Нижнего Тагила Центробанк выпустил в обращение памятную монету номиналом 3 руб. Тираж монеты — 3 тыс. штук.

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