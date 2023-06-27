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обновлено 12:38

Экс-глава Перми Алексей Демкин оценил свою работу и поблагодарил команду

Бывший глава Перми Алексей Демкин кратко прокомментировал итоги своего руководства городом. «В начале 2021 года, когда я вступил в должность главы города, губернатор обозначил передо мной основную задачу: подготовить город к юбилею и на достойном уровне провести его,— сообщил господин Демкин в своем телеграм-канале.— Уверен, всем заметно, как за последние годы преобразился город, стал более ухоженным, красивым, современным. Да и масштабы празднования Дня города будут вспоминаться еще долго. И это результаты большой работы краевых и городских властей, депутатов, общественности».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам экс-главы Перми, для него всегда было важно, как Пермь позиционируется среди других российских городов. «Чтобы быть лучшим городом, надо ориентироваться на лучших,— написал Алексей Демкин.— Мы устанавливали связи с другими муниципалитетами. Заключили несколько соглашений о сотрудничестве, например с Тюменью, Уфой, Екатеринбургом. Неоднократно Пермь становилась площадкой для обмена лучшими муниципальными практиками. Это высокие темпы обновления общественного транспорта, концессионные соглашения по модернизации трамвайной сети и строительству школ, парковочная политика, озеленение города».

Алексей Демкин поблагодарил за совместную работу своих заместителей и депутатов гордумы. «За время совместной работы нам удалось сделать многое. Пермь вошла в топ-7 крупнейших городов России по уровню комфортности проживания,— отметил бывший глава города.— Благодаря поддержке краевого правительства и лично губернатора Пермского края мы добились стопроцентной доступности дошкольного образования, принципиально улучшили качество дорог, вернули исторический облик значимым улицам, возобновили строительство муниципальных домов для расселения аварийного фонда».

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