Легенды и миф Великобритании

В британском графстве Сомерсет завершился фестиваль Glastonbury, считающийся главным смотром популярной музыки в ее концертной версии в Старом Свете. О том, чего ждать от фестиваля в будущем, задумался Игорь Гаврилов.

Фото: Harry Durrant / Getty Images

Фото: Harry Durrant / Getty Images

Самой большой звездой нынешнего фестиваля в Гластонбери стал человек, который за весь уикенд не взял ни одной ноты. Тем не менее фотокамеры аккуратно фиксировали его мимику, когда он смотрел выступления своих коллег. Фанаты до последнего надеялись, что этот человек выйдет на сцену во время выступления The Pretenders, за которым он внимательно наблюдал из-за кулис. Он вышел на сцену, но лишь для того, чтобы обняться с солисткой The Pretenders Крисси Хайнд и помахать рукой зрителям. Его сольный концерт на Glastonbury состоялся в прошлом году, а год спустя он позволил себе роскошь провести здесь три дня как зритель. Его звали Пол Маккартни.

В этом была символическая завершенность. Вероятность того, что Пол Маккартни когда-либо еще раз выступит в роли хедлайнера Glastonbury, очень мала. Ему 81 год. И попрощавшийся с Glastonbury экс-битл приехал смотреть, как со сценой прощались его друзья и фанаты, многим из которых за семьдесят.

Надев солнцезащитные очки, он смотрел, как в последний раз в своей карьере выступает в Англии Элтон Джон, тоже рыцарь. Многие зрители надеялись, что со сцены прозвучит дуэт Элтона Джона и Бритни Спирс «Hold Me Closer», но американская певица в Гластонбери так и не появилась. Зато Элтон Джон спел «Tiny Dancer» с Брэндоном Флауэрсом из The Killers и «Don’t Go Breaking My Heart» с Риной Саваямой. Песню «Don’t Let the Sun Go Down on Me» Элтон Джон посвятил памяти Джорджа Майкла, которому 25 июня могло исполниться 60 лет. Когда-то они вместе побывали с ней на вершинах всех чартов.

Можно ли предположить, что в Гластонбери когда-либо снова выступит Дебби Харри? Blondie предложили публике мощный сет из лучших песен, его отметили во всех репортажах. Но вряд ли есть надежда на их возвращение. Вокалистке группы 77 лет. Соратники Blondie по панк-движению 1970-х, собравшие супергруппу Generation Sex во главе с Билли Айдолом, тоже вряд ли выступят снова. Дело не только в возрасте, но и в том, что мало какие супергруппы живут долго.

Журнал NME назвал «завораживающим» выступление Юсуфа Ислама, также известного как Кэт Стивенс. Великий британский автор-исполнитель только что выпустил новый альбом, но вряд ли в обозримом будущем ему снова предложат сольный сет на главной сцене фестиваля — Pyramid Stage. Ему 74 года.

Вряд ли снова позовут и Guns N’ Roses, хотя музыкантам всего-то около шестидесяти. Лос-анджелесская группа была в числе хедлайнеров фестиваля наряду с Элтоном Джоном и Arctic Monkeys. Они даже вовремя вышли на сцену, несмотря на закрепившийся за ними образ «заставляющих ждать». Выступление Guns N’ Roses отозвалось массой негативных рецензий и постов в соцсетях. Дело было не только в том, что фронтмен Эксл Роуз давно не справляется со своими лучшими и самыми сложными партиями. Просто это был в целом «не их» фестиваль.

В своем европейском турне группа дает сольные концерты и выступает на более «тяжелых» фестивалях, везде — с успехом. Но чтобы подтвердить статус хедлайнера в Гластонбери, нужно быть частью британского культурного мифа, а Guns N’ Roses с их имиджем хулиганов с Сансет-стрип и большими паузами в карьере ему не соответствуют. Они вообще не живут по правилам, в отличие от лидера Foo Fighters Дейва Грола, мастерски управляющего своей карьерой. Вот и в Гластонбери он не только сыграл со своей группой, но и вышел на сцену с Guns N’ Roses и The Pretenders.

Часть британского мифа — это, например, красавчик Рик Эстли, который сначала спел свои лучшие песни, а потом, ближе к вечеру субботы, исполнил целую программу песен The Smiths в сопровождении группы Blossoms. Вот это стопроцентное национальное достояние.

Чуть ли не две трети всевозможных списков вроде «10 лучших моментов Glasto», опубликованных в различных СМИ и блогах после фестиваля, состоят из имен музыкантов старшего поколения или отсылают к славному прошлому. Конечно, ими дело не ограничивается. На фестивале были запоминающиеся сеты Рины Саваямы и Maneskin, а также совсем новых звезд Nova Twins, Билли Номейтс, Мэгги Роджерс, DYLAN и Sudan Archives. И среди эффектных дебютантов преобладали девушки, в то время как хедлайнерами были мужчины — фестиваль еще до своего начала огреб по полной программе от ревнителей гендерного равенства. В любом случае запоминающиеся моменты публике чаще дарили «живые классики» либо их последователи с вечнозеленым репертуаром.

Фактически лейтмотивом нынешнего Glastonbury стало прощание с классической поп- и рок-музыкой. Несмотря на грандиозные сеты Arctic Monkeys и Queens Of The Stone Age, а также практически безупречное, хоть и сокращенное выступление Ланы Дель Рей, осталось ощущение, что с уходом титанов у фестиваля может случиться недобор хедлайнеров. Понятно, что в строю остаются U2, Blur и Coldplay, да и воссоединение Oasis выглядит вполне реальным. Но для того чтобы фестиваль по-прежнему воспринимался как приключение внутри легенды, нужно большее. А поп-звезды сегодняшнего дня, как и звезды хип-хопа, это ощущение обеспечивают с трудом.