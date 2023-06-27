На Кубани экс-сотрудник исправительной колонии признан виновным в получении взятки

Приморско-Ахтарский районный суд Краснодарского края признал Иосифа Сокурова, бывшего начальника отряда исправительной колонии ФСИН, виновным в получении взятки от осужденного, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани и пресс-служба краевого следственного управления СКР. Экс-сотрудник ФСИН приговорен к лишению свободы на срок 1 год и 9 месяцев.

Противоправную деятельность начальника отряда ФКУ ИК-11 выявили сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю. По данным суда, в сентябре 2021 года Иосиф Сокуров предложил осужденному передать ему взятку в размере 50 тыс. руб., за что пообещал вынести решение о поощрении и выдать положительную характеристику для решения вопроса об условно-досрочном освобождении. Родственники осужденного перевели сотруднику колонии требуемую сумму на банковскую карту, после чего тот составил рапорт о поощрении осужденного за примерное поведение и активное участие в воспитательных мероприятиях.

В судебном заседании Сокуров не признал вину. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Анна Перова, Краснодар