В Приморско-Ахтарском районе сотрудника исправительной колонии осудили за получение взятки

Приморско-Ахтарский районный суд назначил 1 год 9 месяцев исправительной колонии общего режима бывшему начальнику отряда отдела по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии №11 Иосифу Сокурову. Его обвинили в получении взятки, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В сентябре 2021 года Иосиф Сокуров предложил осужденному передать ему 50 тыс. руб. в обмен на поощрение и положительную характеристику для использования при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении. 12 сентября осужденный перевел взятку на указанный счет. Через восемь дней Сокуров подготовил и передал сотрудникам колонии рапорт о рассмотрении вопроса о поощрении осужденного за примерное поведение и активное участие в воспитательных мероприятиях. На основании документа осужденного освободили от ранее наложенного взыскания.

Однако сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли деятельность начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ.

В судебном заседании Иосиф Сокуров не признал вину, но ее подтверждали имеющиеся доказательства. Помимо лишения свободы, суд оштрафовал его на 300 тыс. руб. и запретил на три года занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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