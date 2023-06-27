В 2023 году в Татарстане 900 детей пройдут военно-спортивную подготовку в лагере. Об этом в ходе брифинга в Кабмине заявил глава Минмолодежи Ринат Садыков.

По его словам, военно-спортивная подготовка и патриотическое воспитание впервые будут организованы в регионе на безвозмездной основе. Все они будут проходить курсы в лагере «Чайка».

«Они будут проходить целый курс военно-спортивной подготовки. Для 900 наших подростков организована бесплатная подготовка», — добавил министр.

Он также отметил, что в Татарстане военно-патриотическая подготовка остается приоритетом. В частности, в муниципалитетах ежегодно проходят спортивно-патриотические детские лагеря палаточного типа, и через них проходят свыше 3 тыс. детей.

"Ъ-Казань"