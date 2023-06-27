На разработку информационной системы схем водоснабжения и водоотведения Уфы направят до 22 млн рублей

Главное управление архитектуры и градостроительства администрации Уфы на конкурсе 19 июля намерено выбрать разработчика информационной системы схем водоснабжения и водоотведения города до 2042 года, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 22 млн руб.

До 10 августа необходимо провести сбор информации и описать существующую систему и структуру водоснабжения и водоотведения, до 1 декабря — разработать обосновывающие материалы по схеме водоснабжения и водоотведения и передать на рассмотрение и согласование заказчику электронную модель систем и интерактивную карту жилищно-коммунального хозяйства. Исполнитель должен, в том числе, определить направление развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения, внести предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, определить экологичность этих объектов, оценить потребности в капиталовложениях, плановые показатели и так далее.

Майя Иванова

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