В Красноярском крае 18-летнюю девушку приговорили к 13 годам колонии за убийство с особой жестокостью

К 13 годам 3 месяцам колони Красноярский краевой суд приговорил 18-летнюю жительницу Канска, признав ее виновной в незаконном лишении свободы (ч. 1 ст. 127 УК РФ) и убийстве с особой жестокостью (ч.2 ст. 105 УК РФ). Ее несовершеннолетний приятель, который обвинялся в укрывательстве преступления, получил штраф в размере 20 тыс. руб., рассказали в прокуратуре региона. Третьего фигуранта дела суд признал недееспособным.

По информации ведомства, события, которые описаны в уголовном деле, произошли в ночь на 3 октября 2022 года в городе Канске. В одном из частных домов на улице Красная Иланка собралась нетрезвая компания. За распитием спиртного девушка узнала от своего знакомого, что находящаяся в доме 31-летняя женщина, с которой она познакомилась накануне, якобы украла у него сотовый телефон.

Как указывается в деле, обвиняемая объявила женщину «своей рабыней» и закрыла ее в подполе, где жертва провела около пяти часов. Затем она взяла кухонный нож и нанесла потерпевшей 76 ударов в голову и тело.

После этого завернула еще живую женщину в покрывало. С помощью двух знакомых они волоком оттащили потерпевшую на берег реки и скинули в воду. Женщину вытащили из реки местные жители и доставили в больницу. Однако все усилия врачей, пытавшихся спасти пациентке жизнь, оказались напрасными. На следующий потерпевшая умерла.

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Илья Николаев