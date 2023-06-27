В Ижевске вырубают аварийные деревья в трех районах города

В Индустриальном, Октябрьском и Ленинском районах Ижевска проводится санитарная вырубка аварийных деревьев. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, компенсационная высадка молодых деревьев вдоль городских дорог пройдет осенью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«Санитарная рубка аварийных и сухостойных деревьев выполняется, прежде всего, для защиты окружающей среды, для того, чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспорта и пешеходов, Ежедневно специалисты нашего учреждения и районных администраций проводят обследования деревьев, которые растут вдоль улично-дорожной сети, и принимают решение о сохранении или вырубке зеленых насаждений»,— пояснила заместитель начальника отдела по надзору за содержанием объектов Службы благоустройства и дорожного хозяйства Екатерина Боброва.

Подрядчики ликвидируют только потенциально опасные деревья — если у растений есть гниль, дупло, нет листвы, оборвана корневая система, сильный наклон ствола, добавили в Службе благоустройства и дорожного хозяйства.

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