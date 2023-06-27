НБКИ: средняя сумма автокредита в Нижегородской области выросла на 13%

В Нижегородской области средний размер автокредита достиг 1,3 млн руб., подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) по итогам мая. За месяц сумма выросла на 1,6%, за год — на 13,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В России средний чек автокредита в мае составил 1,23 млн руб. Это наивысший показатель с начала 2022 года. Сумма выросла на 2,2% с апреля и на 11,7% за год.

Заметнее всего средний размер кредита на покупку машины увеличился в Вологодской области (+16,7%, до 1,26 млн руб.), Татарстане (+9%, до 1,3 млн руб.) и Саратовской области (+7,8%, до 1,3 млн руб.).

Средний чек автокредита в стране растет четвертый месяц подряд. Во многом это происходит благодаря увеличению продаж новых автомобилей из дружественных стран, отметили в НБКИ.

Елена Ковалева