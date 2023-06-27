Средний размер автокредита в Челябинской области за месяц вырос почти на 4%

В Челябинской области в мае средний размер автокредита составил 1,229 млн руб. Это на 3,4% больше, чем в апреле, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По количеству кредитов, выданных на покупку машин, регион занял 20 место в России. Лидеры списка – Москва (1,882 млн руб.), Московская область (1,677 млн) и Санкт-Петербург (1,642 млн)

Наибольший рост суммы кредита в процентах среди топ-30 регионов-лидеров по объему автокредитования отмечен в Вологодской области (+16,7%), Татарстане (9%) и Саратовской области (7,8%). Некоторые регионы продемонстрировали падение показателя, самое существенное произошло в Иркутской (-2,7%), Ростовской (-2,5%) областях и Пермском крае (-1,4%).

Среднероссийская сумма выданного автокредита в мае составила 1,34 млн руб., что на 2,2% превышает апрельский уровень. Показатель растет четвертый месяц подряд, с начала года он увеличился на 14%.

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