Врио министра внутренней политики, информации и связи Крыма стал Альберт Куршутов

Временно исполняющим обязанности министра внутренней политики, информации и связи Крыма назначен первый заместитель главы ведомства Альберт Абдурашитович Куршутов. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма Фото: сайт Госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма

Альберт Куршутов родился в 1978 году в городе Бекабад Узбекской ССР. В 2018 году он окончил частный Казанский инновационный университет Тимирясова по направлению «Менеджмент».

С 2014 по 2022 год он был депутатом Ялтинского городского совета I созыва. С ноября 2016 года по 2022 являлся председателем постоянного комитета Ялтинского городского совета по градостроительству, земельным и имущественным отношениям. В декабре 2022 года его назначили первым зампредседателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма.

Татьяна Ручкина

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