Гендиректору завода «Элеконд» вручили орден за «За заслуги перед Отечеством» II степени

Руководителя фракции Единая Россия в госсовете Удмуртии, генерального директора АО «Элеконд» Анатолия Наумова наградили орденом за «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин за его большой личный вклад в социально-экономическое развитие Удмуртии. Награду Анатолию Наумову перед началом сессии госсовета вручил глава республики Александр Бречалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

«Спасибо за столь высокую награду. Этот тот случай, когда руководитель награждается по итогам работы трудового коллектива. В должности главы города Сарапула мне повезло работать с прекрасным составом коллег, и сегодня завод, заводской коллектив — это главная линия моей жизни. Являясь комплектующим предприятием радиоэлектронной промышленности, завод "Элеконд" сегодня прирастает темпами 250-300%. Это показывает востребованность нашей продукции предприятиями машиностроительных отраслей»,— прокомментировал Анатолий Наумов.

Он также отметил высокий уровень реальной конструктивной поддержки промышленному сектору по линии государственной власти на федеральном, региональном уровнях.

Анатолий Наумов с 2015 года возглавляет сарапульский завод «Элеконд». До этого на протяжении 14 лет он был главой Сарапула.