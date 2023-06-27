Башкирия попала в топ-10 регионов по загрязнению воздуха в 2022 году

Башкирия на седьмом месте в России по абсолютной массе атмосферных загрязнений в 2022 году (562,5 тыс. т, или 2,5% от всех вредных выбросов в стране), сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это на 12,48 тыс. т меньше, чем в 2021 году (574,95 тыс. т). Всего в республике в прошлом году пришлось 140,6 кг вредных веществ в атмосфере на одного человека. Удельные выбросы в регионе на единицу площади в 2022 году составили 3,9 т/кв. км. Расчеты основаны на данных Росприроднадзора.

По количеству вредных выбросов лидируют Красноярский край (2,83 млн т вредных веществ, 12,7% выбросов по стране), Кемеровская область (1,66 млн т, или 7,5%) и Ханты-Мансийский автономный округ (1,22 млн, 5,5%). Минимальные суммарные выбросы были в Тыве (12,4 тыс. т), Калмыкии (13,9 тыс. т) и Севастополе (14,8 тыс. т).

Всего в 2022 году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,19 млн т загрязняющих веществ — это на 0,5%, или 106 тыс. т, меньше, чем в 2021 году.

Майя Иванова

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