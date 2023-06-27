Вице-мэр Перми назначена врио главы города

Депутаты Пермской думы приняли заявление главы Перми Алексея Демкина о досрочном сложении полномочий с 27 июня. Временно исполняющим обязанности главы Перми назначена вице-мэр города Ольга Андрианова.

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Алексей Демкин был утвержден главой Перми в 2020 году на пятилетний срок решением городской думы. До перехода на муниципальную службу он был гендиректором крупнейшей в регионе строительной компании АО ПЗСП, а также возглавлял комитет гордумы по вопросам градостроительства. Вчера, 26 июня глава написал заявление о досрочном сложении полномочий в связи с переходом в региональное правительство на должность вице-премьера. Как сообщали в пресс-службе губернатора Прикамья, новый функционал господина Демкина будет объявлен в среду, 28 июня на заседании правительства региона.

Ольга Андрианова работает заместителем главы Перми с августа 2022 года. Ранее она руководила государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края, работала заместителем краевого министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности, заместителем руководителя Пермского УФАС.