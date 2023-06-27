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В 2023 году в Новочеркасске «Гланит» нарастит производство стеклоизделий до 730 млн штук

ООО «Гланит» в текущем году увеличит производство стеклотары с 725 млн штук до 730 млн штук — на 0,7% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

На предприятии в Новочеркасске работают 800 человек. На предприятии производят стеклотару по методу узкогорлого прессовыдувания и двойного выдувания.

«В ближайшее время компания планирует расширять производственные мощности и штат сотрудников. Предприятие активно реализует инвестиционную программу, направленную на переработку отходов и минимизацию воздействия на экологию»,— цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора региона Игоря Сорокина.

Как сообщалось ранее, в 2021 году тульская компания «Гланит» приобрела стеклотарный завод «Актис» в Новочеркасске за 900 млн руб. Новый собственник воспользовался правом оставления залога за собой, так как являлся единственным кредитором обанкротившегося АО «Актис».

Анастасия Назарова

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