В Башкирии на закупку букетов и венков направят до 4,5 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» на аукционе 6 июля выберет поставщика траурных и поздравительных цветочных композиций, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 4,5 млн руб.

Композиции необходимо поставлять до конца года, по заявкам заказчика. По Уфе и Уфимскому району они должны поставляться в течение часа, а в районы и города, расположенные в 250 км, 400 км и 550 км от Уфы — в течение трех, пяти и семи часов соответственно. Всего требуется 12 цветочных композиций, пять из них — траурные, а семь — поздравительные. По условиям контракта, букеты должны сохранять свой вид не менее трех дней.

В марте и в мае текущего года ГКУ «Хозяйственное управление» заключило два контракта на изготовление и поставку искусственных и живых цветов с ООО «Николь» за 2,8 млн руб. каждый. Компания была единственным участником обоих аукционов.

Майя Иванова

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