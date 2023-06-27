Фестиваль «Безумные дни» с 30 июня до 2 июля пройдет в Екатеринбурге и Первоуральске

Единственный в России трехдневный концертный марафон классической музыки «Безумные дни» пройдет с 30 июня до 2 июля на девяти площадках в Екатеринбурге и одной площадке в Первоуральске, сообщили организаторы. В программе запланировано 120 концертов, на которых выступят 600 артистов. Среди них: Московский камерный оркестр Musica Viva, духовный квинтет Большого театра России, струнный квартет камерного ансамбля «Солисты Москвы», Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан.
Уральский филармонический оркестр
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Концертный зал под открытым небом примет 8 тыс. слушателей за три дня. Все площадки фестиваля ждут более 40 тыс. гостей. Из 116 концертов в Екатеринбурге билеты остались только на 13»,— говорится в пресс-релизе мероприятия. Все концерты длятся не дольше часа, цена билета — 200 руб.
Команда фестиваля разработала 14 готовых маршрутов на каждый день: «Для всей семьи»; «Чайковский, Григ и рок»; «Новинки и раритеты»; «Звезды и гости», «Сокровища вокальной музыки»; «Маршрут для влюбленных» и другие.
«Безумные дни» — российская версия одного из самых известных и популярных ежегодных фестивалей в мире La Folle Journee, существующего с 1995 года во французском Нанте. Музыкальный фестиваль «Безумные дни в Екатеринбурге» проводится с 2015 года с разрешения создателя фестиваля Рене Мартена.