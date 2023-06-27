Фестиваль «Безумные дни» с 30 июня до 2 июля пройдет в Екатеринбурге и Первоуральске

Единственный в России трехдневный концертный марафон классической музыки «Безумные дни» пройдет с 30 июня до 2 июля на девяти площадках в Екатеринбурге и одной площадке в Первоуральске, сообщили организаторы. В программе запланировано 120 концертов, на которых выступят 600 артистов. Среди них: Московский камерный оркестр Musica Viva, духовный квинтет Большого театра России, струнный квартет камерного ансамбля «Солисты Москвы», Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уральский филармонический оркестр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Уральский филармонический оркестр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Концертный зал под открытым небом примет 8 тыс. слушателей за три дня. Все площадки фестиваля ждут более 40 тыс. гостей. Из 116 концертов в Екатеринбурге билеты остались только на 13»,— говорится в пресс-релизе мероприятия. Все концерты длятся не дольше часа, цена билета — 200 руб.

Команда фестиваля разработала 14 готовых маршрутов на каждый день: «Для всей семьи»; «Чайковский, Григ и рок»; «Новинки и раритеты»; «Звезды и гости», «Сокровища вокальной музыки»; «Маршрут для влюбленных» и другие.

«Безумные дни» — российская версия одного из самых известных и популярных ежегодных фестивалей в мире La Folle Journee, существующего с 1995 года во французском Нанте. Музыкальный фестиваль «Безумные дни в Екатеринбурге» проводится с 2015 года с разрешения создателя фестиваля Рене Мартена.

Алена Бормотова

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